ГПУ сообщила о подозрении военным РФ, захватившим украинских моряков

“27.11.2018 следователями Службы безопасности Украины в Одесской области и военными прокурорами Военной прокуратуры Южного региона Украины нижеуказанным военнослужащим Пограничной службы ФСБ и Вооруженных Сил Российской Федерации, совершившим нападение на украинских моряков, сообщено о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины”, — сказано в сообщении.

В частности, подозрение сообщено:

— контр-адмиралу Станкевичу — начальнику пограничного управления ФСБ РК и Севастополя по ч.2 ст.437 УК Украины;

— вице-адмиралу Медведеву — заместителю руководителя пограничной службы ФСБ РФ — руководителю департамента береговой охраны по ч.2 ст.437 УК Украины;

— капитану 1-го ранга Ромашкину — начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г.Севастополь, в состав которого входят ПСКР “Изумруд” и ПСКР “Дон” по ч.2 ст.437 УК Украины;

— капитану 1-го ранга Шеину — заместителю начальника управления — начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК по ч.2 ст.437 УК Украины;

— капитану 2-го ранга Шатохину — начальнику службы в г.Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК по ч.2 ст.437 УК Украины;

— капитану 2-го ранга Саляеву — командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР “Дон” по ч.2 ст.437 УК Украины;

— капитану 3-го ранга Шипицыну — командиру сторожевого корабля “Изумруд” ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 и ч.2 ст.437 УК Украины;

— капитану 3-го ранга Щербакову — командиру малого противолодочного корабля “Суздалец” ч.2 ст.437 УК Украины.

“Досудебным следствием установлено, что представители власти РФ и Вооруженных Сил РФ 20.02.2014 года начали и продолжают вести агрессивную войну против Украины, в результате чего осуществили вторжение подразделений ВС РФ на территорию Украины — Автономную Республику Крым и город Севастополь, обеспечили военную оккупацию указанной территории и 25.11.2018 года вновь осуществили прямую агрессию в отношении Украины и ее граждан”, - отметили в ГПУ.

В Генпрокуратуре рассказали о событиях, которые произошли в Керченском проливе.

“Выполняя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12.10.2018 ”О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе“, военное командование ВМС Украины 25.11.2018 осуществляло мероприятия по морскому переходу корабельно-катерной группы в составе трех единиц — малых бронированных артиллерийских катеров „Бердянск“, „Никополь“ и буксира „Яны Капу“, то есть военных кораблей, по терминологии международного морского права, в порт Мариуполь.

25.11.2018 во время прохождения Керченского пролива российские корабли начали опасные маневры вокруг катеров ВМС Украины с целью блокирования последних, в результате чего российский морской буксир „Дон“ совершил таран — навал на рейдовый буксир ВМС Украины „Яны Капу“, нанеся существенные повреждения.

После выхода украинских кораблей из 12-мильной зоны, российские оккупационные войска — пограничный корабль БОХР ПС ФСБ РФ „Изумруд“, продолжая ведение агрессивной войны против Украины, выполняя команду высшего командования, совершил артиллерийский обстрел украинской корабельно-катерной группы, в результате которого получили ранения не менее трех украинских военнослужащих и повреждены два украинских корабля”, — говорится в заявлении.

Как указывается, малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь”, рейдовый буксир “Яны Капу”, а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью Российской Федерации.

Досудебным расследованием установлено, что незаконные агрессивные действия против украинских моряков осуществлены при непосредственном приказом и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ — руководителя департамента береговой охраны контр-адмирала Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ АР Крым и г.Севастополя вице-адмирала Медведева.

“Эти военные лица Пограничной службы ФСБ РФ и другие военные должностные лица Черноморского флота РФ координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков путем осуществления артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой”, — сообщили в ГПУ.

Подозрения российским военным направлены по их месту службы, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

В связи с этой ситуацией, Верховная Рада 26 ноября приняла закон о утверждения указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Согласно документу, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В указе Президента указано, что военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года.