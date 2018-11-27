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ГПУ повідомила про підозру військовим РФ, які захопили українських моряків

ГПУ повідомила про підозру військовим РФ, які захопили українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прикордонникам ФСБ та військовослужбовцям ЗС РФ, які здійснили напад на українських моряків, повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.

“27.11.2018 слідчими Служби безпеки України в Одеський області та військовими прокурорами Військової прокуратури Південного регіону України нижчевказаним військовослужбовцям Прикордонної служби ФСБ та Збройних Сил Російської Федерації, які здійснили напад на українських моряків, повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, підозру повідомлено:

— контр-адміралу Станкевичу — начальнику прикордонного управління ФСБ РК та м.Севастополя за ч.2 ст.437 КК України;

— віце-адміралу Мєдвєдєву — заступнику керівника прикордонної служби ФСБ РФ — керівнику департаменту берегової охорони за ч.2 ст.437 КК України;

— капітану 1-го рангу Ромашкіну — начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по РК та м.Севастополь, до складу якого входять ПСКР “Ізумруд” та ПСКР “Дон” за ч.2 ст.437 КК України;

— капітану 1-го рангу Шеіну — заступнику начальника управління — начальнику відділу БО ПУ ФСБ РФ по РК за ч.2 ст.437 КК України;

— капітану 2-го рангу Шатохіну — начальнику служби у м. Керч пункту управління ФСБ РФ по РК за ч.2 ст.437 КК України;

— капітану 2-го рангу Саляєву — командиру прикордонного сторожового корабля ПСКР “Дон” за ч.2 ст.437 КК України;

— капітану 3-го рангу Шипіцину — командиру сторожового корабля “Ізумруд” ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 та ч.2 ст.437 КК України;

— капітану 3-го рангу Щербакову — командиру малого протичовнового корабля “Суздалець” ч.2 ст.437 КК України.

“Досудовим слідством установлено, що представники влади РФ та Збройних Сил РФ 20.02.2014 року почали та продовжують вести агресивну війну проти України, внаслідок чого здійснили вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України — Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, забезпечили військову окупацію вказаної території та 25.11.2018 року знову здійснили пряму агресію щодо України та її громадян”, — наголосили в ГПУ.

У Генпрокуратурі розповіли про події, які сталися в Керченській протоці.

“Виконуючи рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12.10.2018 „Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці“, військове командування ВМС України 25.11.2018 здійснювало заходи щодо морського переходу корабельно-катерної групи у складі трьох одиниць − малих броньованих артилерійських катерів „Бердянськ“, „Нікополь“ та буксиру „Яни Капу“, тобто військових кораблів, за термінологією міжнародного морського права, до порту Маріуполь.

25.11.2018 під час проходження Керченської протоки російські кораблі розпочали небезпечні маневри навколо катерів ВМС України з метою блокування останніх, внаслідок чого російський морський буксир „Дон“ здійснив таран — навал на рейдовий буксир ВМС України „Яни Капу“, завдавши суттєвих пошкоджень.

Після виходу українських кораблів з 12-ти мильної зони, російські окупаційні війська — прикордонний корабель БОХР ПС ФСБ РФ „Ізумруд“, продовжуючи ведення агресивної війни проти України, виконуючи команду вищого командування, здійснив артилерійський обстріл української корабельно-катерної групи, у результаті якого поранено не менше трьох українських військовослужбовців та пошкоджено два українські кораблі”. — йдеться в заяві.

Як вказується, малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь”, рейдовий буксир “Яни Капу”, а також 24 військовослужбовці України захоплені військовою окупаційною владою Російської Федерації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконні агресивні дії проти українських моряків здійснені за безпосереднім наказом та під керівництвом заступника керівника Прикордонної служби ФСБ РФ — керівника департаменту берегової охорони контр-адмірала Станкевича та начальника прикордонного управління ФСБ АР Крим та м.Севастополя віце-адмірала Мєдвєдєва.

“Ці військові особи Прикордонної служби ФСБ РФ та інші військові службові особи Чорноморського флоту РФ координували та організували напад військових кораблів РФ на українських моряків шляхом здійснення артилерійського обстрілу та тарану українських кораблів, внаслідок чого українські військові зазнали поранень та були захоплені разом з військовою технікою”, — повідомили в ГПУ.

Підозри російським військовим направлені за місцем їхньої служби, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У зв'язку із ситуацією Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Згідно із документом, воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. В указі Президента вказано, що воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.

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