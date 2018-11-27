Суд у Керчі завтра обере запобіжний захід капітану українського судна

"Командир буксира "Яни Капу", старшина першої статті Олег Мельничук (1995 року народження), захоплений російськими прикордонниками, перебуває в Білогірському ІТТ. Адвокат Едем Семедляєв виїхав на зустріч з ним. Запобіжний захід для нього буде обраний завтра", - написав журналіст.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру прикордонникам ФСБ і військовослужбовцям ЗС РФ, які вчинили напад на українських моряків. Підозри російським військовим спрямовані за їхнім місцем служби, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що захоплених українських моряків у вівторок 27 листопада перевозять на суд до Сімферополя в окупованому Криму.