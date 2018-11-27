Захваченных моряков уже перевозят на суд в Симферополе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Захваченных во время российского вооруженного нападения на украинские военные суда, осуществляющих морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, украинских моряков уже перевозят на суд в Симферополь в оккупированном Крыму. Об этом во вторник утром сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает УНН.
"С временно оккупированного Крыма сообщают: украинских моряков с захваченных российскими оккупантами украинских судов уже привозят в Киевский районный "суд" города Симферополя (ул. Воровского, 16)", - сообщил Чубаров в Facebook.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте ВР.