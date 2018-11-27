В Крыму начался судебный процесс над захвачеными украинскими моряками

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103000 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108514 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144780 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140809 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134561 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127400 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168196 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118022 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141602 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145391 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму начался судебный процесс над захвачеными украинскими моряками

В Крыму начался судебный процесс над захвачеными украинскими моряками

Киев  •  УНН

 • 17640 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В оккупированном Симфереполе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченых украинских моряков – Юрию Будзыло. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

“В Киевском райсуде Симферополя начинается судебное заседание по мере пресечения для одного из задержанных украинских моряков Юрия Будзыло. Судья — Андрей Долгополов, адвокат — Айдер Азаматов”, — написал Наумлюк.

Он добавил, что после суда Будзыло будет предъявлено обвинение.

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Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что захваченных украинских моряков во вторник 27 ноября перевозят на суд в Симферополь в оккупированном Крыму.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении пограничникам ФСБ и военнослужащим ВС РФ, которые совершили нападение на украинских моряков. Подозрения российским военным направлены по их месту службы, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

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