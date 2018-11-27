В Крыму начался судебный процесс над захвачеными украинскими моряками
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В оккупированном Симфереполе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченых украинских моряков – Юрию Будзыло. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
“В Киевском райсуде Симферополя начинается судебное заседание по мере пресечения для одного из задержанных украинских моряков Юрия Будзыло. Судья — Андрей Долгополов, адвокат — Айдер Азаматов”, — написал Наумлюк.
Он добавил, что после суда Будзыло будет предъявлено обвинение.
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Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что захваченных украинских моряков во вторник 27 ноября перевозят на суд в Симферополь в оккупированном Крыму.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении пограничникам ФСБ и военнослужащим ВС РФ, которые совершили нападение на украинских моряков. Подозрения российским военным направлены по их месту службы, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.