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Суд в окупованому Криму заарештував двох українських моряків

Суд в окупованому Криму заарештував двох українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя в окупованому Криму заарештував на два місяці двох українських моряків, затриманих у неділю у районі Керченської протоки. Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

"Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза", - написав журналіст.

На його думку, такий самий запобіжний захід буде обрано і для інших українських моряків.

"Також на два місяці суд заарештував Сергія Цибізова", - додав Наумлюк.

Нагадаємо, 27 листопада в окупованому Сімферополі суд почав обирати запобіжний захід першому із 23 захоплених українських моряків.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що захоплених українських моряків у вівторок, 27 листопада, перевозять на суд до Сімферополя в окупованому Криму.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру прикордонникам ФСБ і військовослужбовцям ЗС РФ, які вчинили напад на українських моряків. Підозри російським військовим спрямовані на їхнє місце служби, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Українські Національні Новини

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