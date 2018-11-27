Суд в окупованому Криму заарештував двох українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя в окупованому Криму заарештував на два місяці двох українських моряків, затриманих у неділю у районі Керченської протоки. Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
"Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці до 25 січня 2019 року члена екіпажу буксира "Яни Капу" Віктора Варемеза", - написав журналіст.
На його думку, такий самий запобіжний захід буде обрано і для інших українських моряків.
"Також на два місяці суд заарештував Сергія Цибізова", - додав Наумлюк.
Нагадаємо, 27 листопада в окупованому Сімферополі суд почав обирати запобіжний захід першому із 23 захоплених українських моряків.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що захоплених українських моряків у вівторок, 27 листопада, перевозять на суд до Сімферополя в окупованому Криму.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру прикордонникам ФСБ і військовослужбовцям ЗС РФ, які вчинили напад на українських моряків. Підозри російським військовим спрямовані на їхнє місце служби, готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.