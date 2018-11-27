Суд в окупованому Криму заарештував двох українських моряків

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя в окупованому Криму заарештував на два місяці двох українських моряків, затриманих у неділю у районі Керченської протоки. Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.