Суд в оккупированном Крыму арестовал двух украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя в оккупированном Крыму арестовал на два месяца двух украинских моряков, задержанных в воскресенье в районе Керченского пролива. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца до 25 января 2019 года члена экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза", - написал журналист.
По его мнению, такая же мера пресечения будет избрана и для других украинских моряков.
"Также на два месяца суд арестовал Сергея Цибизова", - добавил Наумлюк.
Напомним, 27 ноября в оккупированном Симферополе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что захваченных украинских моряков во вторник, 27 ноября, перевозят на суд в Симферополь в оккупированном Крыму.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении пограничникам ФСБ и военнослужащим ВС РФ, совершивших нападение на украинских моряков. Подозрения российским военным направлены на их место службы, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.