Суд в оккупированном Крыму арестовал третьего захваченного моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца старшего матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско, задержанного в воскресенье на Азове. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"Судья Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский арестовал на два месяца старшего матроса с катера “Никополь “Андрея Опрыско”, — написал журналист.
Ранее “Киевский районный суд” Симферополя в оккупированном Крыму арестовал на два месяца двух украинских моряков — матроса катера “Никополь” Сергея Цибизова и члена экипажа буксира “Яны Капу” Виктора Варемеза.
Напомним, 27 ноября в оккупированном Симферополе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.