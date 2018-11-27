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Названі прізвища росіян, які віддали наказ стріляти по українських моряках

Названі прізвища росіян, які віддали наказ стріляти по українських моряках

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України оприлюднила прізвища та ранг військових РФ, підозрюваних в нападі на українських моряків на Азові, зокрема капітана судна, з якого відкрили вогонь по українцям. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генпрокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“Військова прокуратура і СБУ змогли в короткі строки встановити конкретних підозрюваних в нападі на українських моряків”, — написав Генпрокурор.

За його словами, всі підозри за статтею 437 (ведення агресивної війни) та статтей 15, 115 (замах на умисне вбивство) були доставлені на електронну пошту ФСБ в Москві та Прикордонних військ ФСБ у Криму.

Луценко повідомив, що підозри були оголошені контр-адміралу Станкевичу, віце-адміралу Мєдвєдєву, капітану 1-го рангу Ромашкіну, капітану 1-го рангу Шеіну, капітану 2-го рангу Шатохіну, капітану 2-го рангу Саляєву і капітану 3-го рангу Щербакову.

“Особливо пильно будемо розслідувати дії капітана 3-го рангу Щипіцина і його підлеглих, які відкрили вогонь по українських моряках”, — підкреслив Генпрокурор.

Раніше у ГПУ повідомили, що агресивні дії проти українців здійснені за наказом та під керівництвом заступника керівника Прикордонної служби ФСБ РФ — керівника департаменту берегової охорони контр-адмірала Станкевича та начальника прикордонного управління ФСБ АР Крим та Севастополя віце-адмірала Мєдвєдєва.

Як повідомляв УНН, ГПУ повідомила про підозру військовим РФ, які захопили українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

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