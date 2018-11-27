Названы фамилии россиян, отдавших приказ стрелять по украинским морякам

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины обнародовала фамилии и ранг военных РФ, подозреваемых в нападении на украинских моряков на Азове, в том числе капитана судна, с которого открыли огонь по украинцам. Об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

“Военная прокуратура и СБУ смогли в короткие сроки установить конкретных подозреваемых в нападении на украинских моряков”, — написал генпрокурор.

По его словам, все подозрения по статье 437 (ведение агрессивной войны) и статьи 15, 115 (покушение на умышленное убийство) были доставлены на электронную почту ФСБ в Москве и Пограничных войск ФСБ в Крыму.

Луценко сообщил, что подозрения были объявлены контр-адмиралу Станкевичу, вице-адмиралу Медведеву, капитану 1-го ранга Ромашкину, капитану 1-го ранга Шеину, капитану 2-го ранга Шатохину, капитану 2-го ранга Саляеву и капитану 3-го ранга Щербакову.

“Особенно пристально будем расследовать действия капитана 3-го ранга Щипицина и его подчиненных, которые открыли огонь по украинским морякам”, — подчеркнул генпрокурор.

Ранее в ГПУ сообщили, что агрессивные действия против украинцев осуществлены по приказу и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ — руководителя департамента береговой охраны контр-адмирала Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ АР Крым и Севастополя вице-адмирала Медведева.

Как сообщал УНН, ГПУ сообщила о подозрении военным РФ, которые захватили украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека — трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, не известны.

Украинские Национальные Новости

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