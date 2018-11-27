Названы фамилии россиян, отдавших приказ стрелять по украинским морякам

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины обнародовала фамилии и ранг военных РФ, подозреваемых в нападении на украинских моряков на Азове, в том числе капитана судна, с которого открыли огонь по украинцам. Об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.