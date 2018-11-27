Прокуратура АРК відкрила провадження проти РФ за порушення звичаїв війни

“Сьогодні, 27 листопада 2018 року, прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за фактом порушення представниками так званих правоохоронних органів держави окупанта законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України) відносно військовополонених — українських моряків”, — йдеться у повідомленні.

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У прес-службі прокурутари АР Крим нагадують, що дії військових РФ порушили ст. 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року та ч. 1 ст. 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

“Так, представники так званих правоохоронних органів держави-окупанта порушили право військовополонених — членів екіпажу катерів ВМС ЗС України „Бердянськ“, „Нікополь“ та рейдового буксиру „Яни Капу“, взятих у полон 25.11.2018 у Чорному морі, на неупереджене та нормальне судочинство, що є серйозним порушенням законів та звичаїв війни згідно ст. 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, шляхом вчинення дій, спрямованих на притягнення останніх до кримінальної відповідальності за злочин, який вони не вчиняли, а саме „незаконний перетин державного кордону РФ“”, — стверджують в прокуратурі.

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Відповідно до ч. 1 ст. 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства та відповідно до ст. 38 Конвенції ООН з морського права — правом транзитного проходу через протоку.

“Українські моряки, захоплені в полон, мають статус військовополонених та підпадають під дію Третьої Женевської конвенції. Відтак, Росія зобов’язана дотримуватись відповідних норм міжнародного гуманітарного права при поводженні з українськими моряками. Україні, зі свого боку, вкрай важливо застосовувати ці норми для більш ефективного захисту наших громадян що опинилися в полоні”, — підсумував прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

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Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У вівторок, 27 листопада, в окупованому Сімферополі суд почав обирати запобіжний захід першому із 23 захоплених українських моряків. Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці трьох моряків, затриманих у неділю на Азові.

У зв'язку із ситуацією Верховна Рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

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Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

27 листопада Голова СБУ Василь Грицак підтвердив інформацію про перебування співробітників української спецслужби на борту захоплених РФ кораблів ВМС України.

ГПУ оголосила про підозру військовим РФ, які захопили українських моряків. Раніше військова прокуратура Південного регіону України відкрила декілька кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.