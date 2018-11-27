Справу українських моряків передадуть у Москву

“За припущенням адвоката Джеміля Темишева, справу затриманих українських моряків, після обрання запобіжного заходу, передадуть до Москви”, — написав Наумлюк.

За його словами, Темишев є захисником командира катера “Бердянськ” лейтенанта Романа Мокряка, 1986 року народження. Запобіжний захід йому мають обрати сьогодні в Київському районному суді окупованого Сімферополя.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України оприлюднила прізвища та ранг військових РФ, підозрюваних в нападі на українських моряків на Азові, зокрема капітана судна, з якого відкрили вогонь по українцям.

Як повідомляв УНН, ГПУ повідомила про підозру військовим РФ, які захопили українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.