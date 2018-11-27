Дело украинских моряков передадут в Москву

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102167 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107825 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143830 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140193 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134246 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127292 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167576 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118015 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141594 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Дело украинских моряков передадут в Москву

Дело украинских моряков передадут в Москву

Киев  •  УНН

 • 12959 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. После избрания меры пресечения 23 пленным украинским морякам их дело из оккупированного Крыма для дальнейшего "расследования" передадут в Москву. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

"По предположению адвоката Джемиля Темишева, дело задержанных украинских моряков, после избрания меры пресечения, передадут в Москву", - написал Наумлюк.

По его словам, Темишев является защитником командира катера "Бердянск" лейтенанта Романа Мокряка, 1986 года рождения. Меру пресечения ему должны избрать сегодня в Киевском районном суде оккупированного Симферополя.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обнародовала фамилии и ранг военных РФ, подозреваемых в нападении на украинских моряков на Азове, в том числе капитана судна, с которого открыли огонь по украинцам.

Как сообщал УНН, ГПУ сообщила о подозрении военным РФ, которые захватили украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека - трое раненых находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находятся в разных местах, которые не известны.

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