Дело украинских моряков передадут в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. После избрания меры пресечения 23 пленным украинским морякам их дело из оккупированного Крыма для дальнейшего "расследования" передадут в Москву. Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"По предположению адвоката Джемиля Темишева, дело задержанных украинских моряков, после избрания меры пресечения, передадут в Москву", - написал Наумлюк.
По его словам, Темишев является защитником командира катера "Бердянск" лейтенанта Романа Мокряка, 1986 года рождения. Меру пресечения ему должны избрать сегодня в Киевском районном суде оккупированного Симферополя.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины обнародовала фамилии и ранг военных РФ, подозреваемых в нападении на украинских моряков на Азове, в том числе капитана судна, с которого открыли огонь по украинцам.
Как сообщал УНН, ГПУ сообщила о подозрении военным РФ, которые захватили украинских моряков.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека - трое раненых находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находятся в разных местах, которые не известны.