Допитаний ФСБ моряк повідомив про "психологічний тиск"

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Затриманий росіянами матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов, відео зі свідченнями якого напередодні оприлюднили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, повідомив адвокату, що російські силовики його не катували, проте "тиснули психологічно для надання необхідних свідчень". Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.