Допитаний ФСБ моряк повідомив про "психологічний тиск"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Затриманий росіянами матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов, відео зі свідченнями якого напередодні оприлюднили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, повідомив адвокату, що російські силовики його не катували, проте "тиснули психологічно для надання необхідних свідчень". Про це у Facebook повідомляє журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
"На два місяці суд заарештував Сергія Цибізова. Адвокат Оксана Железняк, яка представляла його інтереси, розповіла, що обвинувачення йому було представлено за частиною 3 статті 322 КК РФ - "незаконний перетин кордону", - зазначив журналіст.
За його словами, раніше повідомлялося, що буде "легша" частина 1 статті КК РФ, але для того, щоб вимагати арешту, обвинувачення було перекваліфіковано на третю частину - злочин групою осіб за попередньою змовою, яка передбачає відповідальність до шести років позбавлення волі.
"Цибізов сказав адвокату, що його не катували, проте "тиснули психологічно для надання необхідних свідчень". Провину він не визнав, заявив, що виконував накази вищого начальства", - написав Наумлюк.
Зазначимо, напередодні співробітники ФСБ опитали українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці.
Нагадаємо, раніше сьогодні суд в окупованому Криму заарештував низку українських моряків, затриманих у неділю в Азові.