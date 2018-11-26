ФСБ опитала українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці

ukru
23 березня, 12:58 • 173596 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 451004 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 439100 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 425466 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 429705 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 313290 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 258168 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 503510 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 177143 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 431493 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
6 м/с
80 %
755 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 111134 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 102513 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 68597 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 48256 перегляди
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23:46 • 43017 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 421092 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 503523 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 431502 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 383713 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 331510 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 165152 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 162060 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 162756 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 157206 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 160541 перегляди
Актуальне
ФСБ опитала українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці

ФСБ опитала українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці

Київ • УНН

 • 17642 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Співробітники ФСБ опитали українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці. Про це ТАРС повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, який поширив відео допиту, інформує УНН.

Зокрема, опитані оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь"), комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов, командир дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України (військова частина А-1728), капітан 3-го рангу Володимир Лісовий.

"При цьому кораблі ВМС України, які йшли до Кримського мосту, спочатку заявляли, що не планують прохід через Керченську протоку, додали у відомстві", - вказано у повідомленні російського агентства.

Також у російській спецслужбі додали, що нібито: "від командирів судів ВМС України отримано відповідь, що перетинання державного кордону РФ і прохід Керченською протокою корабельної групою не планується".

Варто зазначити, що підтвердити правдивіть показів на відео неможливо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91