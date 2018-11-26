ФСБ опитала українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Співробітники ФСБ опитали українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці. Про це ТАРС повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, який поширив відео допиту, інформує УНН.
Зокрема, опитані оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь"), комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов, командир дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України (військова частина А-1728), капітан 3-го рангу Володимир Лісовий.
"При цьому кораблі ВМС України, які йшли до Кримського мосту, спочатку заявляли, що не планують прохід через Керченську протоку, додали у відомстві", - вказано у повідомленні російського агентства.
Також у російській спецслужбі додали, що нібито: "від командирів судів ВМС України отримано відповідь, що перетинання державного кордону РФ і прохід Керченською протокою корабельної групою не планується".
Варто зазначити, що підтвердити правдивіть показів на відео неможливо.