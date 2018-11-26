ФСБ опросила украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ, который распространил видео допроса, информирует УНН.
В частности, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь"), комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.
"При этом шедшие к Крымскому мосту корабли ВМС Украины изначально заявляли, что не планируют проход через Керченский пролив, добавили в ведомстве.", - указано в сообщении российского агентства.
Также в российской спецслужбе добавили, что якобы: "от командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется"".
Стоит отметить, что подтвердить правдивые показания на видео невозможно.