Допрошенный ФСБ моряк сообщил о "психологическом давлении"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Задержанный россиянами матрос катера "Никополь" Сергей Цибизов, видео с показаниями которого накануне обнародовали в Центре общественных связей ФСБ, сообщил адвокату, что российские силовики его не пытали, однако "давили психологически для дачи необходимых показаний". Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"На два месяца суд арестовал Сергея Цибизова. Адвокат Оксана Железняк, которая представляла его интересы, рассказала, что обвинение ему было представлено по части 3 статьи 322 УК РФ - "незаконное пересечение границы", - отметил журналист.
По его словам, ранее сообщалось, что будет "более легкая" часть 1 статьи УК РФ, но для того, чтобы требовать ареста, обвинения были переквалифицированы на третью часть - преступление группой лиц по предварительному сговору, которая предусматривает ответственность до шести лет лишения свободы.
"Цибизов сказал адвокату, что его пытали, однако "давили психологически для предоставления необходимых показаний ". Вину он не признал, заявил, что выполнял приказы вышестоящего начальства", - написал Наумлюк.
Отметим, накануне сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе.
Напомним, ранее сегодня суд в оккупированном Крыму арестовал ряд украинских моряков, задержанных в воскресенье в Азове.