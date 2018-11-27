Стали відомі імена всіх захоплених Росією українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. З’явилась інформація про особи членів екіпажу українських човнів, захоплених Росією в неділю у Керченській протоці. Таку інформацію на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
За словами Наумлюка, у матеріалах слідства містяться такі прізвища затриманих українських моряків: Будзило, Зінченко, Оприско, Цибізов, Артеменко, Терещенко, Семідоцький, Беспальченко, Шевченко, Варімез, Власюк, Головаш, Чуліба, Мельничук, Небилиця, Костишин, Попов, Без'язичний, Мокряк, Ейдер, Сорока, Драч, Лісовий, Гриценко.
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Як повідомляв УНН, раніше сьогодні підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці трьох моряків, затриманих у неділю на Азові.
У вівторок 27 листопада в окупованому Сімферополі суд почав обирати запобіжний захід першому із 23 захоплених українських моряків.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.