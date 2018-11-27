Стали известны имена всех захваченных Россией украинских моряков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102239 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107885 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143907 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140247 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134283 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127308 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167629 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118015 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141595 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стали известны имена всех захваченных Россией украинских моряков

Стали известны имена всех захваченных Россией украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 11263 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Появилась информация о личности членов экипажа украинских лодок, захваченных Россией в воскресенье в Керченском проливе. Такую информацию на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

По словам Наумлюка, в материалах следствия содержатся такие фамилии задержанных украинских моряков: Будзило, Зинченко, Опрыско, Цибизов, Артеменко, Терещенко, Семидоцкий, Беспальченко, Шевченко, Варимез, Власюк, Головаш, Чулиба, Мельничук, Небылица, Костышин, Попов, Безъязычный, Мокряк, Эйдер, Сорока, Драч, Лисовой, Гриценко.

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Как сообщал УНН, ранее сегодня подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца трех моряков, задержанных в воскресенье на Азове.

Во вторник 27 ноября в оккупированном Симферополе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

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