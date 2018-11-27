Стали известны имена всех захваченных Россией украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Появилась информация о личности членов экипажа украинских лодок, захваченных Россией в воскресенье в Керченском проливе. Такую информацию на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
По словам Наумлюка, в материалах следствия содержатся такие фамилии задержанных украинских моряков: Будзило, Зинченко, Опрыско, Цибизов, Артеменко, Терещенко, Семидоцкий, Беспальченко, Шевченко, Варимез, Власюк, Головаш, Чулиба, Мельничук, Небылица, Костышин, Попов, Безъязычный, Мокряк, Эйдер, Сорока, Драч, Лисовой, Гриценко.
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Как сообщал УНН, ранее сегодня подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца трех моряков, задержанных в воскресенье на Азове.
Во вторник 27 ноября в оккупированном Симферополе суд начал избирать меру пресечения первому из 23 захваченных украинских моряков.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.