Інформація про захоплених Росією офіцерів СБУ підтвердилась

“Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджує інформацію про перебування співробітників військової контррозвідки СБУ на борту кораблів ВМС України, які, всупереч міжнародному законодавству, були атаковані та захоплені російською стороною у Керченській протоці 25 листопада 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

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Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України, як це передбачено статтею 12 Закону України “Про Службу безпеки України”.

"Понад 4 роки російської агресії українські військові контррозвідники знаходяться на передовій пліч-о-пліч із військовими підрозділами ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. І так буде завжди. “Здивування” ж окремих офіційних осіб РФ щодо присутності співробітників СБУ на борту кораблів зовсім не свідчить про відсутність подібної практики в органах контррозвідки країни-агресора. Але справжнє здивування викликає той факт, що проти двох українських катерів і малого буксира росіяни застосували шість “ФСБшних” та чотири військово-морських плавзасоби, а також бойові гелікоптери і літаки ВКС РФ", - зазначили у СБУ.

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Крім того, за підтвердженою оперативною інформацією СБУ, один із російських штурмовиків використав проти українських катерів дві бойові некеровані ракети, внаслідок чого один із офіцерів СБУ отримав важке поранення.

"СБ України в межах компетенції вживає всі необхідні заходи для звільнення українських бранців та повернення їх до своїх родин. Водночас СБУ вимагає від керівництва російських спецслужб припинити психологічний і фізичний тиск на українських військовослужбовців задля інформаційного виправдання акту зухвалої агресії", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, 26 листопада перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що на одному з українських човнів, захоплених напередодні росіянами в Азовському морі, було два співробітника СБУ.

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Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018.

Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.