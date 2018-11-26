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Росіяни в ООН заявили про захоплення в Азові службовців СБУ

Росіяни в ООН заявили про захоплення в Азові службовців СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що на одному з українських човнів, захоплених напередодні росіянами в Азовському морі, було два співробітника Служби безпеки України. Про це він сьогодні сказав на позачерговому засідання Радбезу ООН, передає УНН.

“Що стосується розслідування самого інциденту (в Азовському морі — ред) ... безумовно, воно продовжується, і ми, звичайно, поділимось його підсумками”, — сказав постпред.

Він заявив, що озвучувати деталі розслідування наразі зарано.

“На одному із човнів були двоє співробітників Служби безпеки України, які зізнались в тому, що мали спеціальне завдання — діяти саме таким чином”, — повідомив Полянський.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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