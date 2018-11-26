Россияне в ООН заявили о захвате в Азове сотрудников СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на одной из украинских суден, захваченных накануне россиянами в Азовском море, было два сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом он сказал на внеочередном заседании Совбеза ООН, передает УНН.
"Что касается расследования самого инцидента (в Азовском море - ред) ... безусловно, оно продолжается, и мы, конечно, поделимся его итогами", - сказал постпред.
Он заявил, что озвучивать детали расследования пока рано.
"На одной из лодок были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые признались в том, что имели специальное задание - действовать именно таким образом", - сообщил Полянский.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.