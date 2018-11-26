СБУ та ГПУ мають надати оцінку звинуваченням України в агресії проти РФ - комітет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення звернутися до ГПУ та СБУ щодо надання правової оцінки висловам громадян зі звинуваченням України в агресії проти Російської Федерації, передає кореспондент УНН.
"Комітет підтримав рішення щодо того, щоб невідкладно звернутися до Генерального прокурора та голови СБУ дати правову оцінку громадянам України, які за останній час публічно звинуватили Українську державу у агресії проти Російської Федерації з вимогою порушити проти цих громадян статтю "Державна зрада" та притягнути до кримінальної відповідальності", - заявив голова комітету Сергій Пашинський.
Відповідне рішення було ухвалено одноголосно.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.