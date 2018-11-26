СБУ и ГПУ должны дать оценку обвинениям Украины в агрессии против РФ - комитет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение обратиться в ГПУ и СБУ о предоставлении правовой оценки высказываниям граждан с обвинением Украины в агрессии против Российской Федерации, передает корреспондент УНН.
"Комитет поддержал решение о том, чтобы безотлагательно обратиться к Генеральному прокурору и главе СБУ дать правовую оценку гражданам Украины, которые за последнее время публично обвинили Украинское государство в агрессии против Российской Федерации с требованием возбудить против этих граждан статью "Государственная измена" и привлечь к уголовной ответственности", - заявил председатель комитета Сергей Пашинский.
Соответствующее решение было принято единогласно.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.