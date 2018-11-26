Прокуратура відкрила провадження проти РФ через розв'язання війни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У зв’язку з подіями в Керченський протоці під керівництвом військової прокуратури розпочато кримінальні провадження. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, передає УНН.
“Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 25.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України”, — йдеться у повідомленні.
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Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою у складі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України.
Кримінальне провадження зареєстроване на підставі інформації 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України про агресивне ведення війни Збройними силами РФ, поранення шести військовослужбовців ВМС ЗС України та захоплення катерів “Бердянськ”, “Нікополь”, буксира “Яни Капу”.
26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.
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Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.
Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.
Як повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення. Троє поранених моряків знаходяться у керченській лікарні. Крім того, стало відомо, що слідчі РФ наразі опитують 20 українських моряків.