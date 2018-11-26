Прокуратура открыла производство против РФ из-за развязывания войны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В связи с событиями в Керченском проливе под руководством военной прокуратуры начаты уголовные производства. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, передает УНН.
“Следственным отделом Управления СБ Украины в Одесской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 25.11.2018 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины”, - говорится в сообщении.
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Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства досудебным расследованием осуществляется группой в составе прокуроров Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Уголовное производство зарегистрировано на основании информации 7 Управления ГУ ВКР ОКР СБ Украины об агрессивном ведении войны Вооруженными силами РФ, ранения шести военнослужащих ВМС ВС Украины и захвата катеров “Бердянск”, “Никополь”, буксира “Яны Капу”.
26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.
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Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого запланировано на 16:00.
Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.
Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, что на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения. Трое раненых моряков находятся в керченской больнице. Кроме того, стало известно, что следователи РФ пока опрашивают 20 украинских моряков.