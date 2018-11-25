Муженко: у трьох обстріляних суднах ВМС було 23 військовослужбовці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. Про це сказав на засіданні РНБО начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, передає кореспондент УНН.
“На цей час доля військовослужбовців моряків ВМС нам не відома. Є тільки інформація про кількох поранених... Всього було в трьох суднах, які були заблоковані і зараз відбуксировані суднами РФ — це 23 військовослужбовці”, — сказав начальник Генштабу.
Нагадуємо, за попередньою інформацією, яка з’явилася раніше, російські прикордонники захопили понад 20 українських моряків під час затримання трьох суден біля Керченської протоки. “Не менше шести поранених; більше двох десятків військовополонених. Прямий акт агресії РФ, очікуємо на відповідні рішення РНБО. Через надзвичайні події на Азові Президент України Петро Порошенко невідкладно скликав військовий кабінет”, — повідомив представник Президента в Криму Борис Бабін.