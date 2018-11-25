Муженко: у трьох обстріляних суднах ВМС було 23 військовослужбовці

“На цей час доля військовослужбовців моряків ВМС нам не відома. Є тільки інформація про кількох поранених... Всього було в трьох суднах, які були заблоковані і зараз відбуксировані суднами РФ — це 23 військовослужбовці”, — сказав начальник Генштабу.

Нагадуємо, за попередньою інформацією, яка з’явилася раніше, російські прикордонники захопили понад 20 українських моряків під час затримання трьох суден біля Керченської протоки. “Не менше шести поранених; більше двох десятків військовополонених. Прямий акт агресії РФ, очікуємо на відповідні рішення РНБО. Через надзвичайні події на Азові Президент України Петро Порошенко невідкладно скликав військовий кабінет”, — повідомив представник Президента в Криму Борис Бабін.