Представник президента в Криму: РФ захопила понад 20 українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російські прикордонники захопили понад 20 українських моряків під час затримання трьох суден біля Керченської протоки, про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку представника представника Президента в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна.
“Не менше шести поранених; більше двох десятків військовополонених. Прямий акт агресії РФ, очікуємо на відповідні рішення РНБО. Через надзвичайні події на Азові Президент України Петро Порошенко невідкладно скликав військовий кабінет”, — повідомив представник Президента.
Бабін також додав, що: “Агресор щойно підтвердив захоплення суден та екіпажів. Якщо це не момент істини для схвалення певних рішень — то є ризик що він ніколи вже не настане”.
Нагадуємо, ФСБ підтвердила, що кораблі ВМФ України затримані, поранені госпіталізовані.