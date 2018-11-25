Представник президента в Криму: РФ захопила понад 20 українських моряків

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російські прикордонники захопили понад 20 українських моряків під час затримання трьох суден біля Керченської протоки, про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку представника представника Президента в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна.

“Не менше шести поранених; більше двох десятків військовополонених. Прямий акт агресії РФ, очікуємо на відповідні рішення РНБО. Через надзвичайні події на Азові Президент України Петро Порошенко невідкладно скликав військовий кабінет”, — повідомив представник Президента.

Бабін також додав, що: “Агресор щойно підтвердив захоплення суден та екіпажів. Якщо це не момент істини для схвалення певних рішень — то є ризик що він ніколи вже не настане”.

Нагадуємо, ФСБ підтвердила, що кораблі ВМФ України затримані, поранені госпіталізовані.

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