Представитель президента в Крыму: РФ захватила более 20 украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российские пограничники захватили более 20 украинских моряков во время задержания трех судов у Керченского пролива, об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу представителя представителя Президента в Автономной Республике Крым Бориса Бабина.
“Не менее шести раненых; более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующие решения СНБО. Из-за чрезвычайных событий на Азове Президент Украины Петр Порошенко безотлагательно созвал военный кабинет”, — сообщил представитель Президента.
Бабин также добавил, что: “Агрессор только подтвердил захват судов и экипажей. Если это не момент истины для одобрения определенных решений — то есть риск что он никогда уже не наступит”.
Напоминаем, ФСБ подтвердила, что корабли ВМФ Украины задержаны, раненые госпитализированы.