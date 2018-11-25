ФСБ підтвердила, що кораблі ВМФ України затримані, поранені госпіталізовані

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Всі три судна ВМС України, які на думку РФ “порушили російський кордон”, затримані в Чорному морі, для їх примусової зупинки застосовувалася зброя. Про це повідомляє Центр громадських зв’язків ФСБ на який посилається агентство ТАРС, інформує УНН.