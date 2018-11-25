ФСБ підтвердила, що кораблі ВМФ України затримані, поранені госпіталізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Всі три судна ВМС України, які на думку РФ “порушили російський кордон”, затримані в Чорному морі, для їх примусової зупинки застосовувалася зброя. Про це повідомляє Центр громадських зв’язків ФСБ на який посилається агентство ТАРС, інформує УНН.
“Судна ВМС України „Бердянськ“, „Нікополь“ і „Яни Капу“, що порушили державний кордон Росії о 19:00 за московським часом 25 листопада здійснили чергову спробу незаконних дій в межах територіального моря РФ, — повідомили в ФСБ. — На законні вимоги кораблів, що супроводжували їх і катерів прикордонної служби ФСБ РФ і Чорноморського флоту РФ про негайне зупинення не реагували, здійснювали небезпечне маневрування ”.
За інформацією ФСБ, “з метою примусової зупинки українських військових кораблів застосована зброя”. В результаті в територіальних водах РФ в Чорному морі усі три судна ВМС України затримані. “Трьом пораненим військовослужбовцям ЗС України надано медичну допомогу”, — повідомили в ФСБ. У спецслужбі підкреслили, що загрози їхньому життю немає.
Нагадуємо, РНБО розгляне питання оголошення воєнного стану.