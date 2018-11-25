ФСБ подтвердила, что корабли ВМФ Украины задержаны, раненые госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Все три судна ВМС Украины, которые по мнению РФ “нарушили российскую границу”, задержанны в Черном море, для их принудительной остановки применялось оружие. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ на который ссылается агентство ТАСС, информирует УНН.
“Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины „Бердянск“, „Никополь“ и „Яны Капу“ в 19:00 по московскому времени 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ, — сообщили в ФСБ. — На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование”.
По информации ФСБ, “с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие”. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. “Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь”, — сообщили в ФСБ. В спецслужбе подчеркнули, что угрозы их жизни нет.
Напоминаем, СНБО рассмотрит вопрос объявления военного положения.