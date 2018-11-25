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РНБО розгляне питання оголошення воєнного стану

РНБО розгляне питання оголошення воєнного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Військовий кабінет запропонував РНБО ввести воєнний стан.

Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

"Заслухавши доповідь начальника Генштабу та міністра оборони про події, які відбулись в районі Керченської протоки, воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі ВМС – є ні чим іншим, як актом воєнної агресії. Запропоновано засідання РНБО для оголошення правового режиму "воєнного стану".

Засідання РНБО відбудеться сьогодні о 24 годині", - повідомив О.Турчинов.

Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.

Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков .

Українські Національні Новини

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