СНБО рассмотрит вопрос объявления военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Военный кабинет предложил СНБО ввести военное положение.
Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент.
"Заслушав доклад начальника Генштаба и министра обороны о событиях, которые произошли в районе Керченского пролива, военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС - есть ни что иное, как акт военной агрессии. Предложено заседание СНБО для объявления правового режима" военного положения ".
Заседание СНБО состоится сегодня в 24 часов ", - сообщил Турчинов.