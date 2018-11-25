Муженко: в трех обстрелянных судах ВМС было 23 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. Об этом сказал на заседании СНБО начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает корреспондент УНН.
“В настоящее время судьба военнослужащих моряков ВМС нам не известна. Есть только информация о нескольких раненых... Всего было в трех судах, которые былы заблокированы и сейчас отбуксированы судами РФ — это 23 военнослужащих”, — сказал начальник Генштаба.
Напоминаем, по предварительной информации, появившейся ранее, российские пограничники захватили более 20 украинских моряков во время задержания трех судов у Керченского пролива. “Не менее шести раненых; более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующие решения СНБО. Через чрезвычайные события на Азове Президент Украины Петр Порошенко безотлагательно созвал военный кабинет”, — сообщил представитель Президента в Крыму Борис Бабин.