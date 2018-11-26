Затримано 20 українських моряків, з ними спілкуються слідчі РФ – омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Наразі російські слідчі спілкуються з затриманими 20 українськими моряками, які перебувають у Керчі. Про це кореспонденту УНН повідомила уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова.
“Тільки що тримала інформацію від Москалькової (омбудсмен РФ — ред.) — моряки знаходяться у місті Керч у Прикордонному управлінні, а саме 20 осіб. Наразі з ними спілкується слідчий РФ”, — повідомила Денісова.
Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України закликала проголосити воєнний стан.
Пізніше стало відомо, що сьогодні, 26 листопада, має відбутися позачергова сесія Верховної Ради України.
Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.
Зі свого боку, начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.