Задержаны 20 украинских моряков, с ними общаются следователи РФ - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сейчас российские следователи общаются с задержанными 20 украинскими моряками, которые находятся в Керчи. Об этом корреспонденту УНН сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Только что получила информацию от Москальковой (омбудсмен РФ - ред.) - моряки находятся в городе Керчь в Пограничном управлении, а именно 20 человек. Сейчас с ними общается следователь РФ", - сообщила Денисова.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал объявить военное положение.
Позже стало известно, что сегодня, 26 ноября, должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.
Со своей стороны, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения.