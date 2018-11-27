Информация о захваченных Россией офицерах СБУ подтвердилась

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Председатель СБУ Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников украинской спецслужбы на борту захваченных РФ кораблей ВМС Украины. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтверждает информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки СБУ на борту кораблей ВМС Украины, которые, вопреки международному законодательству, были атакованы и захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября 2018 года”, — говорится в сообщении.

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Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины “О Службе безопасности Украины”.

“Более 4 лет российской агрессии украинские военные контрразведчики находятся на передовой плечо-к-плечу с военными подразделениями ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. И так будет всегда. ”Удивление“ же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора. Но настоящее удивление вызывает тот факт, что против двух украинских катеров и малого буксира россияне применили шесть „ФСБшных“ и четыре военно-морских плавсредств, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ”, - отметили в СБУ.

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Кроме того, по подтвержденной оперативной информации СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение.

“СБ Украины в пределах компетенции принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращения их в свои семьи. В то же время СБУ требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдание акта дерзкой агрессии”, — подытожили в СБУ.

Напомним, 26 ноября первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на одном из украинских суден, захваченных накануне россиянами в Азовском море, было два сотрудника СБУ.

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Как сообщал УНН, 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.

26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 390/2018.

Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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