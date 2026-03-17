Продавали гранатометы и автоматы на 1,5 млн гривен - в Одесской области задержали 5 военных

Фото: Офис Генерального прокурора

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении пятерым военнослужащим, которые организовали незаконный сбыт оружия и боеприпасов, вывезенных из района боевых действий. Это предусмотрено ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, с января 2026 года фигуранты наладили продажу вооружения, предназначенного для нужд обороны. Речь идет о противотанковых гранатометах, реактивных и штурмовых гранатах, автоматическом оружии, боеприпасах и осколочных выстрелах.

Часть оружия и боеприпасов злоумышленники отправляли почтовыми сервисами, крупные партии доставляли лично. В Одесской области они хранили оружие в схроне, оборудованном на территории СТО.

Общая сумма оружия, которое шло на незаконную продажу, составляет более 1,5 млн гривен.

В марте 2026 года подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения средств за "поставку" оружия в Одессу. По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога - сообщили в прокуратуре.

Напомним

