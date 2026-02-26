Намагалися налагодити збут зброї - СБУ і поліція затримали чотирьох чоловіків
Київ • УНН
Національна поліція і Служба безпеки України викрили чотирьох організаторів нелегального продажу "трофейної" зброї у різних регіонах України. У них вилучили радянські і російські автомати Калашникова, гранатомет, снайперські гвинтівки та майже 2 кг вибухівки, а також "обвіси" до зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
У всіх фігурантів виявили і вилучили:
- автомати Калашникова радянського і російського
виробництва (АК-74 і АК-12) калібру 5,45 мм;
- глушники, лазери, приціли і тактичні рукоятки до
автоматів;
- мисливські карабіни Сайга-12, створені на базі АК (12-й
калібр);
- снайперську гвинтівку Драгунова (СВД) калібру 7,62×54
мм R;
- снайперську гвинтівку Мосіна зразка 1891/1930
калібру 7,62 мм, більш відома як "Мосінка" чи "трьохлінійка";
- радянські міни МОН-90, дальність ураження - до 90 метрів;
- автоматичний станковий гранатомет АГС калібру 30 мм;
- майже 2 кг вибухівки, детонатори і набої до зброї.
У Києві правоохоронці 57-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за вбивство, а після терміну відбування зайнявся підпільною торгівлею бойовими засобами ураження.
До нелегального бізнесу він залучив свого 65-річного знайомого. Разом вони налагодили канал незаконного переправлення в столицю "трофейної" зброї з фронтових районів сходу України.
У подальшому ділки зберігали озброєння у підвалі приватного домоволодіння для продажу. Під час обшуку в затриманих вилучено 56 одиниць стрілецької зброї, понад 5,5 тис. набоїв і навіть 30-мм станковий автоматичний гранатомет. Також у Солом'янському районі столиці викрито ділка, який в орендованій квартирі та власному автомобілі зберігав 15 автоматів Калашникова для збуту
У Дніпропетровській області затримали 54-річного автомеханіка, який на власному подвір’ї облаштував схрон для зберігання пластиду і тротилу з детонаторами, а також ящиків з набоями.
Він у месенджерах підшукував клієнтів для збуту прихованого арсеналу - на тому його і затримали правоохоронці.
Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Всі вилучені бойові засоби ураження буде передано для потреб Сил оборони на фронті
Нагадаємо
11 лютого СБУ та поліція затримали 7 осіб у чотирьох областях України за спроби нелегального продажу зброї. Серед вилученого - автомати Калашникова, РПГ та набої.