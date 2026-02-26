$43.240.02
Намагалися налагодити збут зброї - СБУ і поліція затримали чотирьох чоловіків

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Національна поліція та СБУ викрили чотирьох організаторів нелегального продажу "трофейної" зброї в різних регіонах України. У них вилучили радянські та російські автомати Калашникова, гранатомети, снайперські гвинтівки та майже 2 кг вибухівки.

Намагалися налагодити збут зброї - СБУ і поліція затримали чотирьох чоловіків
Фото: СБУ

Національна поліція і Служба безпеки України викрили чотирьох організаторів нелегального продажу "трофейної" зброї у різних регіонах України. У них вилучили радянські і російські автомати Калашникова, гранатомет, снайперські гвинтівки та майже 2 кг вибухівки, а також "обвіси" до зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

У всіх фігурантів виявили і вилучили:

  • автомати Калашникова радянського і російського виробництва (АК-74 і АК-12) калібру 5,45 мм;
    • глушники, лазери, приціли і тактичні рукоятки до автоматів;
      • мисливські карабіни Сайга-12, створені на базі АК (12-й калібр);
        • снайперську гвинтівку Драгунова (СВД) калібру 7,62×54 мм R;
          • снайперську гвинтівку Мосіна зразка 1891/1930 калібру 7,62 мм, більш відома як "Мосінка" чи "трьохлінійка";
            • радянські міни МОН-90, дальність ураження - до 90 метрів;
              • автоматичний станковий гранатомет АГС калібру 30 мм;
                • майже 2 кг вибухівки, детонатори і набої до зброї.

                  У Києві правоохоронці 57-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за вбивство, а після терміну відбування зайнявся підпільною торгівлею бойовими засобами ураження.

                  До нелегального бізнесу він залучив свого 65-річного знайомого. Разом вони налагодили канал незаконного переправлення в столицю "трофейної" зброї з фронтових районів сходу України.

                  У подальшому ділки зберігали озброєння у підвалі приватного домоволодіння для продажу. Під час обшуку в затриманих вилучено 56 одиниць стрілецької зброї, понад 5,5 тис. набоїв і навіть 30-мм станковий автоматичний гранатомет. Також у Солом'янському районі столиці викрито ділка, який в орендованій квартирі та власному автомобілі зберігав 15 автоматів Калашникова для збуту

                  - йдеться в повідомленні СБУ.

                  У Дніпропетровській області затримали 54-річного автомеханіка, який на власному подвір’ї облаштував схрон для зберігання пластиду і тротилу з детонаторами, а також ящиків з набоями.

                  Він у месенджерах підшукував клієнтів для збуту прихованого арсеналу - на тому його і затримали правоохоронці.

                  Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Всі вилучені бойові засоби ураження буде передано для потреб Сил оборони на фронті

                   - повідомили в СБУ.

                  Нагадаємо

                  11 лютого СБУ та поліція затримали 7 осіб у чотирьох областях України за спроби нелегального продажу зброї. Серед вилученого - автомати Калашникова, РПГ та набої.

                  Євген Устименко

                  СуспільствоВійна в УкраїніКримінал