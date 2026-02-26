Пытались наладить сбыт оружия - СБУ и полиция задержали четырех мужчин

Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили четырех организаторов нелегальной продажи "трофейного" оружия в разных регионах Украины. У них изъяли советские и российские автоматы Калашникова, гранатомет, снайперские винтовки и почти 2 кг взрывчатки, а также "обвесы" к оружию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

У всех фигурантов обнаружили и изъяли:

В Киеве правоохранители задержали 57-летнего рецидивиста, который ранее отбывал наказание за убийство, а после срока отбывания занялся подпольной торговлей боевыми средствами поражения.

К нелегальному бизнесу он привлек своего 65-летнего знакомого. Вместе они наладили канал незаконной переправки в столицу "трофейного" оружия из фронтовых районов востока Украины.

В дальнейшем дельцы хранили вооружение в подвале частного домовладения для продажи. Во время обыска у задержанных изъято 56 единиц стрелкового оружия, более 5,5 тыс. патронов и даже 30-мм станковый автоматический гранатомет. Также в Соломенском районе столицы разоблачен делец, который в арендованной квартире и собственном автомобиле хранил 15 автоматов Калашникова для сбыта

В Днепропетровской области задержали 54-летнего автомеханика, который на собственном дворе обустроил схрон для хранения пластида и тротила с детонаторами, а также ящиков с патронами.

Он в мессенджерах подыскивал клиентов для сбыта скрытого арсенала - на том его и задержали правоохранители.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Все изъятые боевые средства поражения будут переданы для нужд Сил обороны на фронте