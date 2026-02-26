Пытались наладить сбыт оружия - СБУ и полиция задержали четырех мужчин
Киев • УНН
Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили четырех организаторов нелегальной продажи "трофейного" оружия в разных регионах Украины. У них изъяли советские и российские автоматы Калашникова, гранатомет, снайперские винтовки и почти 2 кг взрывчатки, а также "обвесы" к оружию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
У всех фигурантов обнаружили и изъяли:
- автоматы Калашникова советского и российского производства (АК-74 и АК-12) калибра 5,45 мм;
- глушители, лазеры, прицелы и тактические рукоятки к автоматам;
- охотничьи карабины Сайга-12, созданные на базе АК (12-й калибр);
- снайперскую винтовку Драгунова (СВД) калибра 7,62×54 мм R;
- снайперскую винтовку Мосина образца 1891/1930 калибра 7,62 мм, более известную как "Мосинка" или "трехлинейка";
- советские мины МОН-90, дальность поражения - до 90 метров;
- автоматический станковый гранатомет АГС калибра 30 мм;
- почти 2 кг взрывчатки, детонаторы и патроны к оружию.
В Киеве правоохранители задержали 57-летнего рецидивиста, который ранее отбывал наказание за убийство, а после срока отбывания занялся подпольной торговлей боевыми средствами поражения.
К нелегальному бизнесу он привлек своего 65-летнего знакомого. Вместе они наладили канал незаконной переправки в столицу "трофейного" оружия из фронтовых районов востока Украины.
В дальнейшем дельцы хранили вооружение в подвале частного домовладения для продажи. Во время обыска у задержанных изъято 56 единиц стрелкового оружия, более 5,5 тыс. патронов и даже 30-мм станковый автоматический гранатомет. Также в Соломенском районе столицы разоблачен делец, который в арендованной квартире и собственном автомобиле хранил 15 автоматов Калашникова для сбыта
В Днепропетровской области задержали 54-летнего автомеханика, который на собственном дворе обустроил схрон для хранения пластида и тротила с детонаторами, а также ящиков с патронами.
Он в мессенджерах подыскивал клиентов для сбыта скрытого арсенала - на том его и задержали правоохранители.
Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Все изъятые боевые средства поражения будут переданы для нужд Сил обороны на фронте
Напомним
11 февраля СБУ и полиция задержали 7 человек в четырех областях Украины за попытки нелегальной продажи оружия. Среди изъятого - автоматы Калашникова, РПГ и патроны.