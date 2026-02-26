$43.240.02
Семейные схемы братьев Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 3180 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
11:34 • 44477 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 29367 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 44676 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
25 февраля, 18:38 • 59379 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 51548 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
25 февраля, 17:40 • 59079 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31199 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
25 февраля, 16:25 • 21432 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пытались наладить сбыт оружия - СБУ и полиция задержали четырех мужчин

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Национальная полиция и СБУ разоблачили четырех организаторов нелегальной продажи "трофейного" оружия в разных регионах Украины. У них изъяли советские и российские автоматы Калашникова, гранатометы, снайперские винтовки и почти 2 кг взрывчатки.

Фото: СБУ

Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили четырех организаторов нелегальной продажи "трофейного" оружия в разных регионах Украины. У них изъяли советские и российские автоматы Калашникова, гранатомет, снайперские винтовки и почти 2 кг взрывчатки, а также "обвесы" к оружию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

У всех фигурантов обнаружили и изъяли:

  • автоматы Калашникова советского и российского производства (АК-74 и АК-12) калибра 5,45 мм;
    • глушители, лазеры, прицелы и тактические рукоятки к автоматам;
      • охотничьи карабины Сайга-12, созданные на базе АК (12-й калибр);
        • снайперскую винтовку Драгунова (СВД) калибра 7,62×54 мм R;
          • снайперскую винтовку Мосина образца 1891/1930 калибра 7,62 мм, более известную как "Мосинка" или "трехлинейка";
            • советские мины МОН-90, дальность поражения - до 90 метров;
              • автоматический станковый гранатомет АГС калибра 30 мм;
                • почти 2 кг взрывчатки, детонаторы и патроны к оружию.

                  В Киеве правоохранители задержали 57-летнего рецидивиста, который ранее отбывал наказание за убийство, а после срока отбывания занялся подпольной торговлей боевыми средствами поражения.

                  К нелегальному бизнесу он привлек своего 65-летнего знакомого. Вместе они наладили канал незаконной переправки в столицу "трофейного" оружия из фронтовых районов востока Украины.

                  В дальнейшем дельцы хранили вооружение в подвале частного домовладения для продажи. Во время обыска у задержанных изъято 56 единиц стрелкового оружия, более 5,5 тыс. патронов и даже 30-мм станковый автоматический гранатомет. Также в Соломенском районе столицы разоблачен делец, который в арендованной квартире и собственном автомобиле хранил 15 автоматов Калашникова для сбыта

                  - говорится в сообщении СБУ.

                  В Днепропетровской области задержали 54-летнего автомеханика, который на собственном дворе обустроил схрон для хранения пластида и тротила с детонаторами, а также ящиков с патронами.

                  Он в мессенджерах подыскивал клиентов для сбыта скрытого арсенала - на том его и задержали правоохранители.

                  Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Все изъятые боевые средства поражения будут переданы для нужд Сил обороны на фронте

                   - сообщили в СБУ.

                  Напомним

                  11 февраля СБУ и полиция задержали 7 человек в четырех областях Украины за попытки нелегальной продажи оружия. Среди изъятого - автоматы Калашникова, РПГ и патроны.

                  Евгений Устименко

