Продавали гранатомети та автомати на 1,5 млн гривень - на Одещині затримали 5-х військових

Ексклюзив
12:18 • 1926 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
11:42 • 8926 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:29 • 8638 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
10:34 • 9332 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
07:54 • 15223 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 32006 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 50370 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 36091 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Ексклюзив
16 березня, 15:36 • 36130 перегляди
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
16 березня, 14:52 • 32131 перегляди
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗСPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
55%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США закликають союзників визнати Революційну гвардію Ірану та "Хезболлу" терористичними17 березня, 03:55 • 12123 перегляди
Посольство США в Багдаді атакували ракетами та дронами17 березня, 04:45 • 6418 перегляди
МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті17 березня, 06:01 • 20240 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 15876 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії07:37 • 12880 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 8900 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 6328 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 35222 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 50469 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 43038 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Село
Реклама
УНН Lite
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 6328 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 16067 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 40645 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 50537 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 54458 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Соціальна мережа

Продавали гранатомети та автомати на 1,5 млн гривень - на Одещині затримали 5-х військових

Київ • УНН

 • 1798 перегляди

П'ять військовослужбовців організували збут зброї із зони бойових дій через пошту та схрон на СТО. Підозрюваних затримали та взяли під варту.

Продавали гранатомети та автомати на 1,5 млн гривень - на Одещині затримали 5-х військових
Фото: Офіс Генерального прокурора

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом військовослужбовцям, які організували незаконний збут зброї та боєприпасів, вивезених із району бойових дій. Це передбачено ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, з січня 2026 року фігуранти налагодили продаж озброєння, призначеного для потреб оборони. Йдеться про протитанкові гранатомети, реактивні та штурмові гранати, автоматичну зброю, боєприпаси та осколкові постріли.

Частину зброї і боєприпасів зловмисники відправляли поштовими сервісами, великі партії доставляли особисто. На Одещині вони зберігали зброю у схроні, облаштованому на території СТО.

Загальна сума зброї, яка йшла на незаконний продаж, становить понад 1,5 млн гривень.

У березні 2026 року підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання коштів за "поставку" зброї до Одеси. За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжні заходи - тримання під вартою з альтернативою застави

 - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо

Національна поліція та СБУ викрили чотирьох організаторів нелегального продажу "трофейної" зброї в різних регіонах України. У них вилучили радянські та російські автомати Калашникова, гранатомети, снайперські гвинтівки та майже 2 кг вибухівки.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКриміналУНН-Одеса
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна
Одеса