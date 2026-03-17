Продавали гранатомети та автомати на 1,5 млн гривень - на Одещині затримали 5-х військових

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом військовослужбовцям, які організували незаконний збут зброї та боєприпасів, вивезених із району бойових дій. Це передбачено ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як встановило слідство, з січня 2026 року фігуранти налагодили продаж озброєння, призначеного для потреб оборони. Йдеться про протитанкові гранатомети, реактивні та штурмові гранати, автоматичну зброю, боєприпаси та осколкові постріли.

Частину зброї і боєприпасів зловмисники відправляли поштовими сервісами, великі партії доставляли особисто. На Одещині вони зберігали зброю у схроні, облаштованому на території СТО.

Загальна сума зброї, яка йшла на незаконний продаж, становить понад 1,5 млн гривень.

У березні 2026 року підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання коштів за "поставку" зброї до Одеси. За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжні заходи - тримання під вартою з альтернативою застави