Продавали гранатомети та автомати на 1,5 млн гривень - на Одещині затримали 5-х військових
Київ • УНН
П'ять військовослужбовців організували збут зброї із зони бойових дій через пошту та схрон на СТО. Підозрюваних затримали та взяли під варту.
На Одещині правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом військовослужбовцям, які організували незаконний збут зброї та боєприпасів, вивезених із району бойових дій. Це передбачено ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як встановило слідство, з січня 2026 року фігуранти налагодили продаж озброєння, призначеного для потреб оборони. Йдеться про протитанкові гранатомети, реактивні та штурмові гранати, автоматичну зброю, боєприпаси та осколкові постріли.
Частину зброї і боєприпасів зловмисники відправляли поштовими сервісами, великі партії доставляли особисто. На Одещині вони зберігали зброю у схроні, облаштованому на території СТО.
Загальна сума зброї, яка йшла на незаконний продаж, становить понад 1,5 млн гривень.
У березні 2026 року підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання коштів за "поставку" зброї до Одеси. За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжні заходи - тримання під вартою з альтернативою застави
Нагадаємо
