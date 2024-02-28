"Проблема Приднестровья не нова. Это создает риск российской провокации" - Туск

Напряженность в Приднестровье "опасна" для региона и Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск оценив нынешнюю напряженность в пророссийском сепаратистском регионе Молдовы - Приднестровье. Заявление Туска, относительно непризнанной республики в Молдове цитирует польское издание ВеІѕат, передает УНН.

Проблема Молдовы и Приднестровья не нова. Это создает риск российской провокации, риск, который сохраняется все время. Это опасная ситуация не только для Украины, которая ведет полномасштабную войну с Россией. Эта ситуация драматическая. Никто сегодня не может спрогнозировать долгосрочные перспективы этой войны. - оценил опасность Дональд Туск.

Детали

Заявление относительно молдавского Приднестровья Туск сделал во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Штером. Последний также высказал соображения относительно Молдовы, и отметил, что эта страна интересна для Польши и Норвегии в контексте "выборов, которые состоятся в ближайшие месяцы".

Мы должны осознавать, я считаю, что она может стать жертвой агрессии, а также гибридных угроз. Наша программа поддержки Украины также включает Молдову, которую мы поддерживаем в укреплении демократических институтов. Мы будем внимательно следить за этой ситуацией. - сказал Йонасом Гаром Штером.

Премьер-министр Туск добавил, что Приднестровье не имеет границы с Россией, только с Украиной, поэтому "какие соображения относительно того, произойдет ли нападение России?"

Он подчеркнул, что для этого должно быть еще одно нападение на территорию Украины. И отметил, что у Молдовы также есть граница с другой страной НАТО - Румынией.

Это также будет сигналом того, что другая страна НАТО не может чувствовать себя в безопасности. Мы имеем польский опыт работы с Россией и знаем, что возможен любой сценарий. - сказал Туск.

Туск подчеркнул, что единственный способ остановить президента [Владимира] Путина - просто продемонстрировать большую силу.

Справочно

Приднестровье - сепаратистская республика с доминирующим русскоязычным населением на территории Молдовы. В начале 1990-х годов они отказались от лояльности власти в Кишиневе и после короткой войны, сопровождавшейся российским вмешательством, получили автономию. У Приднестровья есть собственный президент, армия, силы безопасности, налоговые службы и валюта. Правда практически все европейские страны не признают эту республику до сих пор. Сама же Россия, не признала независимость Приднестровья, хотя по сей день поддерживает ее экономически и политически.

Заметим, что в Приднестровье официально дислоцируется около 1,5 тысячи российских солдат.

Контекст

Сегодня в Приднестровье состоялся съезд "депутатов" и "советников". Правление непризнанной республики обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Завтра путин должен выступить перед Федеральным собранием россии по этому вопросу.

Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы