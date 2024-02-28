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"Проблема Придністров'я не нова. Це створює ризик російської провокації" – Туск

Київ • УНН

 • 26287 перегляди

Напруженість у проросійському сепаратистському регіоні Придністров'я в Молдові створює ризики подальших російських провокацій, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Проблема Придністров'я не нова. Це створює ризик російської провокації" – Туск

Напруженість у Придністров'ї "небезпечна" для регіону та України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оцінивши нинішню напруженість у проросійському сепаратистському регіоні Молдови – Придністров'ї. Заяву Туска, щодо невизнаної республіки у молдові цитує польське видання Вelsat, передає УНН.

Проблема Молдови та Придністров’я не нова. Це створює ризик російської провокації, ризик, який зберігається весь час. Це небезпечна ситуація не лише для України, яка веде повномасштабну війну з росією. Ця ситуація драматична. Ніхто сьогодні не може спрогнозувати довгострокові перспективи цієї війни.

– оцінив небезпеку Дональд Туск.

Деталі

Заяву щодо молдавського Придністров’я Туск зробив під час пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Штером. Останній також висловив міркування щодо Молдови, та зауважив, що ця країна цікава для Польщі та Норвегії у контексті "виборів, які відбудуться найближчими місяцями".

Ми повинні усвідомлювати, я вважаю, що вона може стати жертвою агресії, а також гібридних загроз. Наша програма підтримки України також включає Молдову, яку ми підтримуємо у зміцненні демократичних інституцій. Ми будемо уважно стежити за цією ситуацією. 

– сказав Йонасом Гаром Штером.

Прем'єр-міністр Туск додав, що Придністров'я не має кордону з росією, лише з Україною, тому "які міркування щодо того, чи відбудеться напад росії?"

Він підкреслив, що для цього має бути ще один напад на територію України. Та зауважив, що у Молдови також є кордон з іншою країною НАТО – Румунією.

Це також буде сигналом того, що інша країна НАТО не може почуватися в безпеці. Ми маємо польський досвід роботи з росією і знаємо, що можливий будь-який сценарій.

– сказав Туск.

Туск підкреслив, що єдиний спосіб зупинити президента [Володимира] путіна — просто продемонструвати більшу силу.

Довідково

Придністров'я – сепаратистська республіка з домінуючим російськомовним населенням на території Молдови. На початку 1990-х років вони відмовились від лояльності владі в Кишиневі і після короткої війни, що супроводжувалася російським втручанням, отримали автономію. У Придністров’я є власний президент, армія, сили безпеки, податкові служби та валюта. Щоправда практично всі європейські країни не визнають цієї республіки й досі. Сама ж росія, не визнала незалежності Придністров'я, хоча донині підтримує її економічно і політично.

Зауважимо, що у Придністров'ї офіційно дислокується близько 1,5 тисячі російських солдатів.

Контекст

Сьогодні у Придністров'ї відбувся з'їзд "депутатів" і "радників". Правління невизнаної республіки звернулося до росії за допомогою у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови.  Завтра путін має виступити перед Федеральними зборами росії щодо цього питання.

Держдума розгляне прохання Придністров'я про допомогу в умовах економічної блокади Молдови28.02.24, 19:03 • 26473 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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