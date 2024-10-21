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Президент Грузии призвала к проевропейскому выбору на многотысячном митинге в Тбилиси

Президент Грузии призвала к проевропейскому выбору на многотысячном митинге в Тбилиси

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 07:08  •  5627 просмотра

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Саломе Зурабишвили выступила перед многотысячной толпой в Тбилиси, призывая голосовать против "Грузинской мечты". Предстоящие парламентские выборы рассматриваются как тест на прозападную ориентацию Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к многотысячной толпе во время митинга в Тбилиси, произнеся проевропейское послание накануне парламентских выборов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

По ее словам, люди на центральной площади Тбилиси представляют "свободную Грузию". Зурабишвили призвала людей голосовать против действующей партии "Грузинская мечта".

Во время выступления Зурабичвили неизвестные люди светили лазером ей в лицо с соседней крыши, очевидно, пытаясь отвлечь ее.

Активисты заявили, что выборы - это возможность получить европейское будущее для себя и своих детей. Многие демонстранты заявили, что считают эти выборы экзистенциально важными для страны.

Добавим

Парламентские выборы в грузинский парламент, которые пройдут 26 октября, рассматриваются как тест на то, вернется ли Грузия в орбиту россии или сохранит свою прозападную ориентацию.

В прошлом году ЕС предоставил Грузии статус кандидата, что является первым этапом на пути к возможному членству. Но отношения резко ухудшились после того, как в мае "Грузинская мечта" приняла закон об "иностранных агентах", что, по мнению критиков, свидетельствует о повороте в сторону россии.

Саммит Евросовета объявил о фактической приостановке вступления Грузии в ЕС18 октября 2024, 00:55 • 17818 просмотров

В воскресенье грузины под флагами ЕС и Грузии собрались на площади Свободы, чтобы поддержать четыре основные прозападные оппозиционные группы, которые будут участвовать в выборах на следующих выходных.

Зурабишвили, которая имеет преимущественно церемониальные полномочия, была избрана в 2018 году при поддержке "Грузинской мечты", но с тех пор стала одной из самых острых ее критиков. Опросы общественного мнения показывают, что "Грузинская мечта" остается самой популярной партией в стране, хотя она потеряла позиции с 2020 года, когда она получила почти 50% голосов и узкое парламентское большинство.

Напомним

Саломе Зурабишвили обратилась к президентам Украины и Молдовы, подчеркнув совместную борьбу против российской агрессии. Она призвала международных партнеров поддержать евроинтеграционные стремления Грузии.

Президент Грузии обещает отменить пророссийские законы в случае победы оппозиции - СМИ14 октября 2024, 13:12 • 10834 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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