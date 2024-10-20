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Президент Грузії: "Зеленський бореться за нас та отримає перемогу! Ми разом увійдемо до Європи"

Київ • УНН

 • 18945 перегляди

Саломе Зурабішвілі звернулася до президентів України та Молдови, підкресливши спільну боротьбу проти російської агресії. Вона закликала міжнародних партнерів підтримати євроінтеграційні прагнення Грузії.

Президент Грузії: "Зеленський бореться за нас та отримає перемогу! Ми разом увійдемо до Європи"

Президент Грузії закликає Зеленського та міжнародних партнерів до єдності. Про це повідомляє Sova news, передає УНН.

Деталі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського, президента Молдови Майї Санду та міжнародних партнерів, підкресливши спільну боротьбу проти російської агресії. У своєму зверненні Зурабішвілі зазначила, що український народ бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Грузії.

Вона висловила впевненість у перемозі України та заявила, що разом вони зможуть увійти до Європи. Зурабішвілі також звернулася до президента Молдови, побажавши їй успіхів у майбутніх виборах, які можуть стати днем перемоги для Молдови та її європейських амбіцій.

Президент Грузії закликала міжнародних партнерів, зокрема ЄС і США, не ставити під сумнів перспективи Грузії на євроінтеграцію. Вона підкреслила, що країна стане надійним союзником для Європи та Америки, сподіваючись на підтримку в її європейському прагненні.

Президент Грузії: ми не повинні танцювати під дудку кремля11.05.23, 18:43 • 1014817 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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