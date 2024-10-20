Президент Грузии: «Зеленский борется за нас и одержит победу! Мы вместе войдем в Европу»

Президент Грузии призывает Зеленского и международных партнеров к единству. Об этом сообщает Sova news, передает УНН.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Молдовы Майе Санду и международным партнерам, подчеркнув совместную борьбу против российской агрессии. В своем обращении Зурабишвили отметила, что украинский народ борется не только за свою свободу, но и за свободу Грузии.

Она выразила уверенность в победе Украины и заявила, что вместе они смогут войти в Европу. Зурабишвили также обратилась к президенту Молдовы, пожелав ей успехов в предстоящих выборах, которые могут стать днем победы для Молдовы и ее европейских амбиций.

Президент Грузии призвала международных партнеров, в частности ЕС и США, не ставить под сомнение перспективы Грузии на евроинтеграцию. Она подчеркнула, что страна станет надежным союзником для Европы и Америки, надеясь на поддержку в ее европейском стремлении.

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