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Президент Грузии: «Зеленский борется за нас и одержит победу! Мы вместе войдем в Европу»

Президент Грузии: «Зеленский борется за нас и одержит победу! Мы вместе войдем в Европу»

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 20:10  •  3722 просмотра

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Саломе Зурабишвили обратилась к президентам Украины и Молдовы, подчеркнув совместную борьбу против российской агрессии. Она призвала международных партнеров поддержать евроинтеграционные стремления Грузии.

Президент Грузии призывает Зеленского и международных партнеров к единству. Об этом сообщает Sova news, передает УНН.

Детали

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Молдовы Майе Санду и международным партнерам, подчеркнув совместную борьбу против российской агрессии. В своем обращении Зурабишвили отметила, что украинский народ борется не только за свою свободу, но и за свободу Грузии.

Она выразила уверенность в победе Украины и заявила, что вместе они смогут войти в Европу. Зурабишвили также обратилась к президенту Молдовы, пожелав ей успехов в предстоящих выборах, которые могут стать днем победы для Молдовы и ее европейских амбиций.

Президент Грузии призвала международных партнеров, в частности ЕС и США, не ставить под сомнение перспективы Грузии на евроинтеграцию. Она подчеркнула, что страна станет надежным союзником для Европы и Америки, надеясь на поддержку в ее европейском стремлении.

Президент Грузии: мы не должны танцевать под дудку кремля11 мая 2023, 15:43 • 1014740 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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