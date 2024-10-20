Президент Грузии: «Зеленский борется за нас и одержит победу! Мы вместе войдем в Европу»
Киев • УНН
Саломе Зурабишвили обратилась к президентам Украины и Молдовы, подчеркнув совместную борьбу против российской агрессии. Она призвала международных партнеров поддержать евроинтеграционные стремления Грузии.
Президент Грузии призывает Зеленского и международных партнеров к единству. Об этом сообщает Sova news, передает УНН.
Детали
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Молдовы Майе Санду и международным партнерам, подчеркнув совместную борьбу против российской агрессии. В своем обращении Зурабишвили отметила, что украинский народ борется не только за свою свободу, но и за свободу Грузии.
Она выразила уверенность в победе Украины и заявила, что вместе они смогут войти в Европу. Зурабишвили также обратилась к президенту Молдовы, пожелав ей успехов в предстоящих выборах, которые могут стать днем победы для Молдовы и ее европейских амбиций.
Президент Грузии призвала международных партнеров, в частности ЕС и США, не ставить под сомнение перспективы Грузии на евроинтеграцию. Она подчеркнула, что страна станет надежным союзником для Европы и Америки, надеясь на поддержку в ее европейском стремлении.
Президент Грузии: мы не должны танцевать под дудку кремля11 мая 2023, 15:43 • 1014740 просмотров