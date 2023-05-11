Президент Грузии: мы не должны танцевать под дудку кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В то время, как представители правящей партии Грузии положительно оценивают последние шаги российского диктатора - президент страны Саломе Зурабишвили отмечает - не надо танцевать под дудку кремля, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Представители правящей партии Грузии зря апеллируют к гуманитарным псевдопатриотическим чувствам, заявила сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент прокомментировала позицию правительства, которое положительно оценило решение владимира путина возобновить полеты в Грузию и отменить визовый режим для граждан Грузии. Премьер Грузии заявил, что это – в пользу граждан Грузии и грузинской диаспоры в россии.
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“Они говорят, что их беспокоит судьба наших соотечественников за рубежом. Интересно, почему я не смогла за четыре года переговоров с юстицией достичь какого-то результата по упрощению предоставления им гражданства Грузии?” – сказала в ответ Саломе Зурабишвили.
По ее словам, забота о гражданах и диаспоре должна быть приоритетом и комплексной стратегией.
“Но это не означает плясать под дудку Кремля в выбранное им время!” – заявила президент Грузии.
Добавим
Ранее Зурабишвили заявила, что решения российской стороны в отношении Грузии "совершенно недопустимы, нецелесообразны и несвоевременны". Он потребовала созыва Совбеза и выступила с предложением о введении визового режима для граждан россии.
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Ранее
Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.