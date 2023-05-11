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Готує ґрунт для введення армії в Тбілісі: Саакашвілі про рішення путіна про "безвіз" та відновлення польотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. російський диктатор володимир путін не намагається отримати прихильність грузинів, а готує ґрунт для введення армії в Тбілісі. Таку думку висловив третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває в ув'язненні, передає УНН.

Цитата

"Ніхто в Грузії не знає путіна краще за мене. Своїм вчорашнім кроком він не намагається отримати прихильність грузинів, а готує ґрунт для введення армії в Тбілісі. Він донині не пробачив мені і грузинському народу те, що не зміг цього зробити у 2008 році. Звісно, ​​він не чекатиме рішення про надання статусу кандидата, але перед цим діятиме набагато швидше", - написав Саакашвілі.

За його словами, зараз, як ніколи, потрібна демонстрація консолідації всієї громади, щоб вона бачила, що попереду нелегко.

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Доповнення

Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року.

Президент Грузії назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.

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