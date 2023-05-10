Президент Грузії зажадала термінового скликання Ради безпеки через рішення рф відзначити візи для грузинів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі зажадала термінового скликання Радбезу через рішення Росії відмітити візи для громадян Грузії і відновити авіарейси. Про це УНН повідомляє з посиланням на Новости-Грузия.
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"Президент Грузії зажадала термінового скликання Радбезу у зв'язку з рішенням Москви відмітити візи для Грузії та відновити авіарейси", - йдеться в повідомленні.
Зурабішвілі заявила, що це "абсолютно неприпустимо, недоцільно і несвоєчасно".
"Президент пропонує ввести "3-місячні візи" для громадян росії. Імовірно, Зурабішвілі мала на увазі скорочення терміну безвізу з 365 днів до 3 місяців", - наголошується в повідомленні.
Доповнення
Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року.
Президент Грузії назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.