Президент Грузии потребовала срочного созыва Совбеза из-за решения рф отметить визы для грузин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала срочного созыва Совбеза из-за решения россии отметить визы для граждан Грузии и восстановить авиарейсы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Новости-Грузия.
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«Президент Грузии потребовала срочного созыва Совбеза в связи с решением Москвы отметить визы для Грузии и восстановить авиарейсы», - говориться в сообщении.
Зурабишвили заявила, что это "совершенно недопустимо, нецелесообразно и несвоевременно".
«Президент предлагает ввести "3-месячные визы"для граждан россии. Предположительно, Зурабишвили имела в виду сокращение срока безвиза с 365 дней до 3 месяцев», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.
Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.