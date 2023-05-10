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Президент Грузии потребовала срочного созыва Совбеза из-за решения рф отметить визы для грузин

Киев • УНН

 • 11772295 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала срочного созыва Совбеза из-за решения россии отметить визы для граждан Грузии и восстановить авиарейсы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Новости-Грузия.

Цитата

«Президент Грузии потребовала срочного созыва Совбеза в связи с решением Москвы отметить визы для Грузии и восстановить авиарейсы», - говориться в сообщении.

Зурабишвили заявила, что это "совершенно недопустимо, нецелесообразно и несвоевременно".

«Президент предлагает ввести "3-месячные визы"для граждан россии. Предположительно, Зурабишвили имела в виду сокращение срока безвиза с 365 дней до 3 месяцев», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.

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